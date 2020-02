Predugovor potpisan! Nemac stiže u Milan i dobija ulogu "tri u jedan"!

Fudbalski klub Milan mogao bi i naredne sezone, opet, da krene u veliku revoluciju, ovaj put to ne zvuči kao eksperiment. Razlog za to jeste što sada dovode zaista pravog čoveka, koji zna šta radi, u pitanju je - Ralf Ragnik.



Već duže vreme, Ragnika povezuju sa Milanom, ali on nije želeo da napusti RB Lajpcig, gde ima široma ovlašćenja i mogućnost da o svemu odlučuje i donosi najvažnije odluke.



Milan mu sada nudi isto to, tačnije, želi da Nemac bude "sve" u klubu, tačnije da ima sledeća ovlašćenja - kupovina i prodaja igrača, skautira i da usput bude i trener prvog tima!



L'Ekip tvrdi da Milanov eksperiment sa Zvonimirom Bobanom i Paolom Maldinijem nije uspeo i da je vreme za novu promenu.



Ragnik je u Lajpcigu najpre bio trener, a potom je sam preporučio Julijana Nagelsmana da zauzme njegovu poziciju, a da se on bavi ostalim važnim stvarima u menadžmentu kluba i na transfer pijaci.











Pojedini izvori pišu da je Ragnik već potpisao neku vrstu predugovora sa Milanom i da će gotovo sigurno doći na San Siro, da će dobiti sva potrebna ovlašćenja i novac za pojačanja i rekonstrukciju ekipe.





Svi znamo da je Lajpcig postao jedan od najjačih timova u Bundesligi, uostalom, bore se za titulu, a nedavno su jedini uspeli da sačuvaju mrežu na Alijanc areni. Večeras Lajpcig igra istorijsku utakmicu sa Totenhemom i ima priliku da napravi veliki rezultat i korak ka 1/4 finalu Lige šampiona.