Predsednik Juventusa šokirao, timovi bez istorije ne bi trebalo da igraju Ligu šampiona?!

Italija ima tri predstavnika u osmini finala Lige šampiona, Juve je u svom prvom meču poražen u Francuskoj od Liona, Atalanta je na "San Siru" deklasirala Valensiju sa 4:1, dok je Napoli na "San Paolu" odigrao 1:1 sa Barselonom.



Tako je jasno da je u najboljoj poziciji da izbori plasman u četvrtfinale ekipa Atalante, Juve i Napoli su u teškim situacijama.



Da li je možda sve to nateralo prvog čoveka prvaka Italije da da sledeću izjavu za medije, ne možemo reći sa sigurnošću.



"Imam veliko poštovanje za Atalantu i sve što rade, ali bez ikakve međunarodne istorije i zahvaljujući jednoj dobroj sezoni, oni imaju pristup elitnom klupskom takmičenju u Evropi. Da li je to u redu?", izjavio je Anjeli.



Izjava dobija malo više smisla, ali i dalje se čini da nije na mestu, u nastavku njegovog izlaganja na fudbalskom samitu u Londonu.



"A onda se setim Rome, koja je doprinosila godinama u održavanju rangiranja Italije. Imali su jednu lošu sezonu i odmah su ispali, sa svim propratnim poteškoćama na finansijskom planu.



Moramo da zaštitimo naše investicije i troškove. Da li bi Atalanta shodno tome imala manje šanse da igra na visokom nivou? Ne mogu da odgovorim na to, pričamo o postavljanju transparentnog procesa donošenja odluke.



Postoje i timovi koji osvoje ligu ili kup i kvalifikuju se samo na osnovu koeficijenta njihove zemlje. Poenta je kako izbalansirati doprinos evropskom fudbalu i nastupe u jednog godini", rekao je Anjeli.



On se inače svim silama zalaže za stvaranje evropske Super lige u fudbalu, pa ovakvi stavovi i ne čude.