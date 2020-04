Predlog na stolu, odluka spremna, verujete li da će sve biti rešeno za 15 dana!

Stvari su sve jasnije, UEFA i savezi su se dogovorili da će nacionalna prvenstva imati prednost u odnosu na kupove, odnosno da će završetak evrokupova uslediti posle raspleta u prvenstvima.



Ali, kada će biti igrani šampionati. Nemci najavljuju početka već 9. maja, u Italiji je otpala mogućnost da se igra pre juna, Francuzi nemaju nameru da kreću do polovine juna, sinoć je Makron vanredno stanje produžio, a jasno je rekao da nikakvih većih okupljanja neće biti do polovine jula.



Dakle, svuda će se igrati pred praznim tribinama. U Španiji nema još dogovora, iako broj zaraženih počinje da pada, Englezi će igrati sigurno, ali ne pre juna.



U svakom slučaju, UEFA će pomeriti rok sa polovine jula do kraja tog meseca, što bi značilo da bi završnica kupova mogla da bude igrana u avgustu.



I to kako, prethodno bi u julu bila kompletirana osmina finala, a onda bi usledio nokaut sistem, jedan meč na neutralnim terenima. To bi značilo da četvrtfinalisti mogu da odigraju dva meča za desetak dana, a bi onda finale usledilo u Istanbulu oko 15. avgusta.











Cilj je da bude igrano pred punim tribinama, na ruku ide i toplo vreme i to što pandemija nema tolike razmere u Turskoj, pa bi plan mogao da bude održiv.



Sve ovo biće tema za sedam dana na video konferenciji UEFA sa nacionalnim savezima kada bi mogle da budu donesene konačne odluke.