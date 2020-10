Pred Madoninu - Kolarovu ne prijaju "Rosoneri", sve će biti lakše kad stigne pomoć iz reprezentacije Srbije?

Danas je na programu "Madonina", bez publike, sa problemima koji se tiču korone u oba tima. Bastoni je izlečen kod Intera, ali neće igrati, naš Kolarov će biti u timu.



Kapiten Srbije će ponovo igrati štopera, Konte ima samo jednu dilemu, Brozović ili Eriksen, izgleda da Danca ipak ostaviti na klupi.



Na golu Intera će biti Handanović, D'Ambrozio, De Fraj i Kolarov kao štoperi, Hakimi i Perišić po bokovima, Vidal, Barela i Brozović na sredini, napred je La-Lu kombinacija, Martinez i Lukaku.



Inter ulazi u derbi kao favorit, sa druge strane, Milan igra dobro, vratio se Ibrahimović.



Pomenimo da Kolarov nema mnogo sreće protiv "Rosonera", oni su klub protiv koga je u devet utakmica u prvenstvu do sada ostao bez gola i asistencije. Jedino lošiji učinak ima u Sitiju protiv Totenhema, gde je, kako tvrdi OPTA, 10 puta odigrao meč bez ofanzivnog doprinosa.











Ali, kapiten Srbije će imati u ovoj ulozi pre svega defanzivne zadatke, treba sačuvati mrežu.



Konte i dalje nije zadovoljan odbranom, očito da i dalje želi da proda Slovaka Škrinjara, nije mu doveden još jedan štoper, a priča se da bi na zimu mogao da usledi novi napad, na Blekija Milenkovića.



Bivši fudbaler Partizana nije potpisao ugovor sa Fiorentinom, ako se to ne desi do kraja jeseni, realno je da ga prodaju. I tu na scenu stupa Inter, prema nekim pričama doveli bi Blekija na pozajmicu sa obaveznim otkupom, stigao bi u januaru, a bio plaćen oko 40 miliona evra na leto, do tada će sigurno je, Škrinjar napustiti klub.



Ali, vratimo se današnjem meču, Milan ima dvojicu pozitivnih, ali nisu starteri, Gabiju i Duartea, kod Intera, Bastoni je negativan, ali oseća posledice, nema Škrinjara (ne bi ni bio u timu), Jang, Galjardini i Naingolan, kao i rezervni golman Radu, gledaće derbi iz izolacije.









No, realno, ni oni verovatno ne bi igrali, mada je moguće da bi dobili šansu sa klupe.



Milan je četiri godine bez pobede u "Madonini", Konte je protiv "Rosonera" u šest mečeva na klupi protiv Milana dobio svih šest.



U svakom slučaju čeka nas čudna, tiha "Madonina", ali svejedno, uzbuđenja na terenu će biti...