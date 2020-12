Praznično ludilo u znaku Lidsa i Arsenala, "Big Sem" se kasnio setio Baneta i doživeo poniženje!

Ekipa Arsenala je uspela da stigne do druge uzastopne pobede. Nakon što su savladali Čelsi, usledila je i pobeda na strani protiv Brajtona, bilo je 0:1.Nije baš tako izgledalo na startu, Brajton je bio bolji rival u prvom poluvremenu, Arsenal nije uputio niti jedan udarac ka golu, ali se u drugom poluvremenu sve promenilo.Igrao se 66. minut kada je Arsenal stigao do pobede.Bukajo Saka je uspeo da prođe po desnoj strani, uradio je veliki deo posla, dodao do Lakazeta koji pogađa. Veliku pobedu upisala je i ekipa Lidsa, oni su odigrali najbolje poluvreme ove sezone, ponizili su VBA u gostima, bilo je 0:5.U 9. minutu Sojers postiže autogol, a onda tri gola u devet minuta. Prvo je Alioski u 31. minutu pogodio mrežu domaćina, potom su u 36. i 40. isto uradili Harison i Rodrigo.Tačku na ovaj meč stavio je Rapinja u 72. minutu.Igrao je Bane Ivanović, ali od starta drugog poluvremena kada se situacija smirila, tada je VBA već gubio sa 0:4.Barnli je savladao Šefild junajted, bilo je 1:0 golom koji je postigao Mi u 32. minutu, dok u duelu Sautemptona i Vest Hema nije bilo golova, 0:0.