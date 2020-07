Pravila su pravila, da li su u Arsenalu sanjali da ce se IPAK boriti za trofej!

Do kraja Premijer lige je ostalo još četiri kola a tu su, što se Ostrva tiče, i završnica FA kupa. Mančester Siti igra sa Arsenalom dok će Mančester Junajted igrati protiv Čelsija.



Pored ovih utakmica Siti, Čelsi i Junajted igraju i evropska takmičenja. "Građane" čeka revanš sa Real Madridom, Čelsi put u Minhen dok Solskjer priprema revanš sa LASK-om u Ligi Evrope.



Fudbalska asocijacija Engleske neće odustajati od tradicije, tako da ćemo avgusta gledati ceremonijalnu utakmicu Komjuniti Šilda koja se igra svake godine pred početak FA kupa. Jednog protivnika znamo, to je Liverpul kao osvajač lige dok ćemo drugog dobiti posle finala FA kupa na Vembliju.



Problem može biti ako pobednik FA kupa bude neko iz Mančestera.



Kao što smo rekli oba kluba se takmiče još u Evropi, "građani" imaju prednost od 2:1 sa "Bernabeua" i dobru šansu da nastupe u četvtfinalu gde će ih čekati bolji iz Juventus-Lion para. Finale LŠ se igra 23. avgusta, dok finale LE dva dana ranije.









Tako da ako Siti ili Junajted doguraju do same završnice ostaće im svega nedelju dana za pripremu utakmice Komjuniti Šilda koja bi trebala da se igra 30. avgusta. FA ipak ima plan za ovu situaciju a to jeste da protiv Liverpula na megdan izađe Arsenal koji je osvajao ovaj trofej čak 15 puta.



Arteta bi tako mogao da dođe u priliku da osvoji i prvi trofej, naravno ostavljamo mu šansu za FA kup, ali mu prethodni susreti sa "građanima" ne idu na ruku. Naime, Arsenal nije dobio Siti još od aprila 2017. godine, kada su "tobdžije" eliminisale Siti iz FA kupa posle produžetaka golom Aleksisa Sančeza.