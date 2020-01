Poznato je, Mančester izgubio defanzivca na mesec dana

Nakon povrede u FA kup meču protiv Vulverhemptona, Hari Megvajer je saznao koliko će odsustvovati sa terena.



Nećemo ga gledati u narednih mesec dana, što je veliki hendikep za Mančester junajted. On je povredio mišić na kuku i definitivno ga nećemo gledati pre februara.



Koje će mečeve propustiti?



Definitivno ga nećemo gledati u meču protiv Noriča u gostima, potom protiv Vulvsa koji je revanš meč FA kupa, sledi putovanje u Liverpul na megdan najvećem rivalu, pa putovanje na gostovanje Barnliju. Tu je i meč protiv Sitija u Liga kupu, i to verovatno neće biti sve.



Roho, Baji i Tuanzebe su povređeni, pa je knjiga spala na samo dva slova, to su Viktor Lindelof i Fil Džons.



Hari Megvajer je u problemu, baš kao i Ole Gunar Solskjer.