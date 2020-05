Poznati časopis objavio listu 100 najboljih trenera svih vremena, evo ko je najbolji! Nema Srba!

"Four four two" je objavio interesantnu priču, sastavili su listu 100 najboljih trenera svih vremena i na toj listi prvo mesto pripada ser Aleksu Fergusonu.



Iza njega su ostali Rinus Mihels i Johan Krojf, Bil Šenkli je na četvrtom mestu, slede Gvardiola, Saki, Bezbi, Erera, Hapel i Lobanovski.



Verovali ili ne, nema niti jednog srpskog trenera u top 100 po njihovom izboru.



Od sadašnjih na 100. mestu je Roj Hodžson, 97. je Roberto Manćini (pitamo se kako je bolji od jednog Vujadina Boškova ili Radomira Antića), Antonio Konte je 93. a Ranijeri 90. mesto.



Evo još nekih:



87. Mirčea Lučesku

77. Marselo Bijelsa

73. Didije Dešan

66. Joakim Lev

60. Tomislav Ivić

43. Dijego Simeone

41. Rafa Benitez

37. Gus Hidink

36. Zinedin Zidan

32. Jup Hejnkes

29. Jirgen Klop

24. Fabio Kapelo

23. Arsen Venger

20. Luj Van Gal

18. Karlo Anćeloti

12. Žoze Murinjo