Poznata sudbina Mbapea, ali...

Nema nikakvih promena, niti je moguće da Kilijan Mbape završi u Realu, makar ne ovog leta.



On je obavestio PSŽ da namerava da ostane i naredne sezone u klubu, pre svega jer ne postoje uslovi za velike transfere i vlada opšta nesigurnost zbog pandemije.



Korona neće sprečiti Real i eventualno Liverpul da pokušaju naredne sezone, godinu dana pre isteka ugovora, ali cena bi bila mnogo manja.



PSŽ je navodno natuknuo najtalentovanijem igraču sveta da ga ni 2021. neće pustiti za mali novac i da su spremni da sačekaju 2022. i da mu ugovor istekne.



To je naljutilo Mbapea, on nije blizu produžetka ugovora, tačnije želeo je da potpiše novi, ali sa klauzulom o otkupu. I ona je prilično problematična, jer PSŽ želi da ona bude oko 300 miliona evra što neće platiti niko.



To u stvari ruši svaki dogovor, pa ostaje status kvo, Mbape nastavlja u Parizu, ali do kada, videćemo tek narednog leta.