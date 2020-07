Poznat Sitijev "dan D"! Ovo je najverovatnija opcija oko kazne?

Kako se saznaje, Arbitraža u Lozani saopštiće odluku o sudbini Sitija 13. jula. Klubu je navodno to potvrđeno, oni su na saslušanju prošlog meseca, trodnevnom procesu izlaganja svojih dokaza predstavili žalbu i sada čekaju.



Siti je kažnjen sa dve godine suspenzije iz evropskih kupova, zbog ponovljenog prekršaja, kršenja FFP odnosno kako UEFA tvrdi lažiranja prihoda koji nisu marketinški ugovori već direktno idu iz džepa vlasnika.



Klub je to demantovao, sada se uzda u arbitražu. Ako kazna ostane, imaće problem da ubede Zvezde, pre svih De Brujnea da ostane, on ima već 29 godina i uskoro će biti u zenitu karijere, ne želi da ga provede van Evrope.



Gvardiola će ostati do kraja ugovora još sezonu, sa druge strane, neki igrači poput Sterlinga bi mogli da izraze želju da odu, ali niko nema da plati novac koji bi tražio Siti.



Odluka je prvobitno trebalo da bude saopštena 10. jula, ali je pomerena za tri dana, zbog žreba za Ligu šampiona.



Mnogi veruju da će Sitiju kazna biti smanjena, ali da će makar godinu dana biti bez Evrope. U suprotnom, ukidanjem kazne pada i čitav sistem FFP.



Ali, za mnoge, najveća bruka bi se desila ako Siti osvoji Ligu šampiona, i ne bude mogao da brani titulu, to bi tek bio krah čitavog sistema.



Ostaje da sačekamo, Siti je oformio "drim-tim" advokata i tvrde da će uspeti da obore presudu.



Ako, im to ne pođe za rukom, petoplasirani tim PL izboriće pravo na plasman u Ligu šampiona...