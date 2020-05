Povrede su ga sprečile da napravi strašnu karijeru, sada bi da igra za džabe i to sa sjajnim razlogom!

U Liverpul je stigao sa epitetom jednog od najboljih mladih napadača Evrope, predviđana mu je blistava karijera, a onda je 2004. godine umalo ostao bez potkolenice leve noge i to na utakmici.



Bio je 30. oktobar 2004. godine, Liverpul je igrao protiv Blekburna, kada se Djibrilu Siseu u duelu sa fudbalerom Roversa kopačka zaglavila u travi i potkolenica mu je pukla na dva mesta. Doživeo je prelom tibije i fibule, procene su bile da bi njegov oporavak mogao da traje od šest do devet meseci, u najgorem slučaju i do godinu i po dana. Sam fudbaler je kasnije otkrio da je mogao da ostane bez potkolenice da nije bilo pravovremene reakcije lekarskog osoblja na stadionu.



Dve godine kasnije, uoči priprema za Mundijal sa reprezentacijom Francuske, na poslednjem pripremnom susretu protiv Kine, Sise ponovo doživljava prelom noge, na dan kada je trebalo i da osigura prelazak u redove Olimpik Marseja.



Završio je i pored povrede u Marseju, uspeo je do oktobra te godine da se oporavi od povrede, ali kao da više ništa nije bilo isto.







Iz Marseja odlazi na pozajmicu u Sanderlend, a onda prelazi u Panatinaikos, na iznenađenje mnogih.



Igrao je potom za Lacio, Kvins Park Rendžerse, Kubanj iz Krasnodara, Bastiju i Sent Peroa, pre nego što se 2015. godine povukao iz aktivnog igranja fudbala.



U julu 2017. godine se vratio fudbalu i potpisao za švajcarskog niželigaša Iverdon, leta 2018. godine je ponovo završio u Italiji, gde je zaigrao za Vićencu.



Sada je bez kluba u svojoj 38. godini, ali ne odustaje, hoće da se vrati i to u Ligu 1.



On je nosivši dres Oksera, Marseja i Bastije postigao 96 golova u ovom takmičenju, želi da postigne još četiri pogotka, a za to je spreman da igra i bez plate.



"Svi znamo šta su ciljevi jednog napadača. Svi imamo granice, neko želi da dostigne 25, neko 50, neko 76, ali kao što znate, ja sam postigao 96 golova i fale mi još četiri do 100. Želim da se vratim u Ligu 1 zbog toga", izjavio je Sise za francuski "So Foot".



Dakle, klubovi iz Lige 1 sada znaju, Sise je naoštren i igraće za džabe, pa se čini da i u svojoj 38. godini nije tako loša opcija, s obzirom na finansijske posledice koje klubovi trpe zbog prekida sezone. Podsetimo, u Francuskoj je liga okončana.