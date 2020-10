Povratak navijača u Premijer ligi?

Izvršni direktor fudbalske Premijer lige Ričard Masters rekao je danas da bi se u jeku pandemije koronavirusa prema sportu trebalo odnositi na isti način kao i prema industriji zabave i pozvao je Vladu da dozvoli povratak navijača na utakmice. Porast broja zaraženih korona virusom u Velikoj Britaniji zaustavio je planove o delimičnom povratku navijača na stadion od 1. oktobra, a Premijer liga je jedna od sportskih tela koja je u otvorenom pismu tražila od Vlade da razmotri predlog, preneo je "Skaj".





Pismo je podržao i aktulni šampion Liverpul, a Mančester junajted se priključio "Tviter" nalogu Engleske fudbalske lige i podelio peticiju u kojoj se traži da se dozvoli povratak navijačima na stadion, za utakmice u svim nivoima takmičenja.



Do jutros peticiju je potpisalo više od 180.000 ljudi, daleko premašivši 100.000 potpisa, koliko je potrebno da bi bila tema rasprave u Parlamentu.





Masters je u izjavi za "Tajms" rekao da bi sport trebalo gledati na isti način kao i ostale aktivnosti, pošto je na mestima za koncerte dozvoljeno održavanje događaja na otvorenom, uz obavezno pridržavanje pravila o distanci.



"To su dobre vesti, jer im to daje spas. Vidimo povratak gledalaca koji plaćaju ulaznice za događaje i verujemo da bi to trebalo dozvoliti i u fudbalu. Mi zaista razumemo zbog čega je potreban oprez, ali ono što tražimo od Vlade je konstantnost, kako bi se sport tretirao pravedno kao druge aktivnosti", naveo je on.



"Mi smo visoko regulisano okruženje. Imamo uspostavljenu Upravu za bezbednost sportskih terena kako bismo osigurali da navijači u svakom trenutku budu bezbedni, a mi smo na otvorenom, u okruženju pod nadzorom. Ono što nam zaista treba je jasnoća za klubove i navijače i plan Vlade", dodao je Masters.







On je rekao da su klubovi Premijer lige višestruko pogođeni pandemijom i kritikovao je ideju da bi oni trebalo da spasavaju klubove iz nižih liga u toj situaciji.



Masters je naveo da je bilo razgovora sa kolegama iz Nemačke, nakon što je Bundesliga počela sezonu sa kapacitetom od 20 odsto popunjenosti stadiona, sve dok je sedmodnevna stopa zaraze ispod ili jednaka 35 na 100.000 stanovnika u lokalnom regionu.





"Postoji frustracija zbog te nedoslednosti i mi pozivamo Vladu da se prema sportu odnosi na isti način kao i prema industriji zabave", rekao je Masters.