Povratak fudbala u Italiji obeležili Ronaldo i Rebić, Juveu gol sa "San Sira" doneo finale!

Fudbale se ponovo igra i na Apeninima!



U prvoj utakmici od prekida sezone Juventus i Milan su se sastali u Torinu u revanš meču polufinala Kupa Italije.



Prvi susret na "San Siru" je okončan sa 1:1, a večeras su poput tribina bile prazne i mreže, susret na stadionu "Stare dame" okončan je rezultatom 0:0.



Već u drugom minutu šansa za "Bjankonere", ali je Daglas Košta tukao tik pored desne stative iz dobre pozicije.



Velika šansa potom za Ronalda u 13. minutu, pokupio je jedan odbitak i ipak tukao levo od gola rivala.



U narednom minutu su fudbaleri Juventusa tražili penal, Orsato je zatražio pomoć tehnologije, pa je nakon konsultaicije sa VAR-om odlučio da pokaže na belu tačku.



Odgovornost je preuzeo Kristijano Ronaldo, ali je pogodio levu stativu, dodajmo i da ga je Donaruma pročitao.



Kako se lopta odbila u polje, do nje su došli fudbaleri Milana, odmah su je poslali daleko od svog gola, a onda je veliku glupost napravio Ante Rebić.



U pokušaju da dođe do te visoke lopte nogom je u grudi udario fudbaler Juventusa, Orsato nije imao dilemu, Hrvat je zaradio direktno isključenje.



Do kraja prvog dela igre smo videli još dve dobre prilike pred golom "Rosonera", najpre je pripretio Matuidi sa par metara, nakon centaršuta Danila, ali je Donaruma bio sjajno postavljen, da bi potom mladi Italijan odlično intervenisao i nakon pokušaja Kristijana Ronalda sa ivice kaznenog prostora.



Najinteresantnije detalje iz prvog poluvremena pogledajte u nastavku.













U drugom poluvremenu je kao i u većem delu prvog Juve kontrolisao situaciju na terenu, ali nisu puleni Mauricija Sarija bili previše zainteresovani da zatreseu mrežu gostujuće ekipe.



Pretili su povremeno, nisu uspevali da stvore ozbiljnije prilike pred golom Milana, koji se, mora se priznati, jako dobro i branio.



Dibala je u par navrata testirao Donarumu, ali je mladi Italijan bio spreman za svaki njegov pokušaj, Ronaldo se trudio, ali su njegovi pokušaju uglavnom bili neprecizni.



Pokušao je sa par promena Pioli da razmrda svoju ekipu, kojoj je gol bio neophodan, uveo je Krunića, mladog Kolomba, Selemejkersa i Laksalta, ali "Rosoneri" i sa nekoliko svežih igrača ipak nisu brojčano nadjačani uspevali da priprete domaćinu.