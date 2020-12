Povratak Alardajsa, "Veliki Sem" je čovek za Real, kako će samo nervirati Murinja i Klopa!

Sem Alardajs nije mogao da sakrije oduševljenje, posle par godina, iako se verovalo da se povukao i da će uživati u vili u Španiji, na Suncu, "Veliki Sem" se vraća. Ponovo isti posao, specijalista za opstanak, VBA je 19. na tabeli, ali mnogi ne sumnjaju da će Englez uspeti da sačuva "Begise" u PL.



Njegov posao karijere je bio kratak, zbog skandala i nelegalnog novca bio je prinuđen da posle par utakmica podnese ostavku na mesto engleskog selektora.



Alardajs, poznat po izjavi da nije trener za Blekburn već za Real ili Inter, kao i da bi bez problema sa Junajtedom i Čelsijem osvajao titule u Engleskoj, je veći deo karijere proveo boreći se za opstanak. Vodio je Blekpul, Nots Kaunti, Bolton, Njukasl, Blekburn, Vest Hem, Evertom...



Kada se bojiš da ćeš ispasti, pozoveš Sema i pola posla je obavljeno.







On je inače poznat po sukobima sa stranim menadžerima u Engleskoj, za koje kaže da su precenjeni.



Već za sedam dana će odmeriti snage sa Klopom, sa kojim se sukobio 2015. godine, kada je vodio Sanderlend. Nazvao ga je "mekušcem", nakon protesta i psovki sa Liverpulove klupe, kada je Lens pokosio Sakoa, a Nemac tražio crveni karton. Došlo je do rasprave pa je obezbeđenje odvajalo Velikog Sema koji je želeo da se obračuna sa Klopom i njegovim stručnim štabom.



Kada je ostao neporažen protiv Murinjovog Čelsija klasičnim bunkerom cerio se dok je Murinjo tvrdio da Semove ekipe igraju fudbal iz 19. veka.







"Briga me šta on kaže, jednostavno ne može da podnese. Samo kukaju kod sudija, skače oko klupe kao neki klovn, zabavno je gledati. Mnogo su smešni kad ne pobede", rekao je Alardajs.



Sa Vengerom neće imati duela. Kada je vodio Bolton, rekao je da je Venger nevaspitan i arogantan.



"Najviše volim da njih pobedim, jer on sve uzima lično, arogantan je. Sećam se kada mi nije pružio ruku na Hajberiju kada smo uzeli bod. Mene nikad ne zove na piće posle meča. Jer, znam da ga nerviramo, pošto ne može da nas pobedi", smejao se Alardajs.



Kačio se da Benitezom, ali i Hodžsonom, nazivajući ga prevaziđenim. Sve u svemu, neće biti dosadno sa Alardajsom koji će zaraditi ogroman bonus ako sačuva klub iz Midlendsa u PL.