Poverljivo iz svlačionice Junajteda - Pogba više ne krije svoju želju

Dolaskom Bruna Fernandeša, postalo je jasno - Portugalac neće biti parnjak sa Polom Pogbom, već njegova zamena.



To je danas indirektno potvrdio i lokalni i pouzdani Manchester evening news, pozivajući se na pouzdane izvore iz svlačionice - Pol Pogba je ponovio da "njegova glava više nije u Mančester Junajtedu" i da će posredstvom svog agenta Mina Rajole izdejstvovati odlazak u letnjem prelaznom roku.



Pogba čitave sezone vuče povrede, mnogi se pitaju da li su one zaista razlog neigranja, ali je svakako jasnije da Francuz više ne želi da bude na Old Trafordu.



Isti list ne otkriva imena potencijalnih klubova, ali nekako po navici, tu su samo Juventus i Real Madrid, no to je sapunica koju ćemo gledati u brojnim epizodama u narednim mesecima.



Za sada, ostaje pouzdana informacija iz svlačionice Junajteda koja kaže - Pogbina glava više nije u Junajtedu i odlazak je neminovan.



Do tada, Ole Gunar Solskjer može da se nada da će u nekom momentu opet moći da računa na Francuza, te da će na leto zaraditi što više od njegovog odlaska kako bi taj novac iskoristio za brojne bolne tačke u svim linijama tima.