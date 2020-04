Kako je ozvaničeno iz Evropske kuće fudbala, Evropsko prvenstvo za žene pomereno je za godinu dana.Plan je bio da se ovaj turnir odigra na leto naredne godine, ali je zbog pandemije koronavirusa UEFA morala da pomeri Euro u muškoj konkurenciji za naredno leto, pa je doneta odluka da dame kontinentalnu smotru odigraju leta 2022. godine.Domaćin će ostati Engleska, a pojedini mečevi igraće se i na "Vembliju" i "Old Trafordu".Na završnom turniru u Engleskoj učestvovaće 16 zemalja, a on će se odigrati od šestog do 31. jula 2022. godine.