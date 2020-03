Potvrda iz Španije, ovo je plan La Lige!

Kao što je potvrđeno ranije danas, svi evropski šampionati biće nastavljeni.



UEFA je primorana da odloži EURO do sledeće godine, kako bi se oslobodili termini za finiše sezona u nacionalnim prvenstvima.



Predsednik RFEF Luis Rubiales održao je konferenciju za medije na kojoj je potvrdio da će se se "La Liga" sigurno nastaviti, ali da nije poznato kada.



"UEFA je svima naredila da prvenstva moraju da budu završena, ako je moguće do 30. juna, no, nije isključeno i da će neka potrajati duže. Naš plan je da nastavimo takmičenje u La Ligi, ne bi bilo pravedno da se šampion proglasi po trenutnom stanju na tabeli, a još manje da poništimo celu sezonu. Takođe, nemamo još uvek datum za finale Kupa kralja, ali želimo da ono bude pred navijačima. Razmišljamo da se za titulu Kupa kralja igra 31. maja", rekao je Rubiales.



On je takođe dodao da nije realno da se u narednih mesec dana počne sa takmičenjem, ali da su to samo procene i da će La Liga pratiti situaciju, kao i sve ostale lige.





Podsetimo i na to da u finalu Kupa kralja igraju Atletik Bilbao i Real Sosijedad, planirano je da se igra 21. aprila, ali je sada jasno da neće biti pre maja.





Na tabeli La Lige, Barselona vodi sa 58 bodova, Real Madrid ima 56.