Potresi u Parizu osete se do Madrida, jedan udarac = dve "šamarčine" za Pereza?!

PSŽ je jednim udarcem izazvao zemljotres koji je dobro protresao i Real Madrid.Najpre, odlaskom Tomasa Tuhela smanjene su šanse da Kilijan Mbape napusti PSŽ, pošto je loš odnos sa nemačkim stručnjakom bio jedan od razloga zbog koga Francuz nije želeo da produži ugovor.Dolaskom Maurisija Poketina, u Madridu strahuju, jer nisu računali na ovakav rasplet. Upravo je dolazak Argentinca dodatni udarac za Pereza, koji je upravo Poketina smatrao istinskim naslednikom Zinedina Zidana.Ipak, Zidan od devet života je ponovo dodao gas kada je bilo najvažnije, pobedio je u nedelji Sevilju, Menhegladbah i Atletiko Madrid i ostao u igri na svim frontovima.Zidan ostaje, ali problem je što i Mbape - ostaje.Ako na sve to dodamo da će se u narednim mesecima dodatno zakuvati priča oko Lea Mesija, ko je lud da napusti tim sa Nejmarom i Leom?!Florentino Perez je dugo oklevao sa Mbapeom, čekao je leto 2021. zbog pandemije, ali i činjenice da bi ga onda dobio na popustu, jer ulazi u poslednju godinu ugovora, no sada stvari deluju potpuno drugačije.Poketina čeka strašan tim, ako pobedi Barselonu u osmini finala, to može da bude dodatni vetar u leđa za ekipu, koja je sa Tuhelom prolazila kroz turbulencije.