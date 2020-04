Potpuno neočekivani otkaz u Barsi, Bartomeu više nema nikog na svojoj strani!

Predsednik Barselone Hosep Marija Bartomeu odlučio je da otpusti svog prvog pomoćnika, potpredsednika Emilija Rosaua!



Ova vest je prilično šokirala katalonsku javnost, pa i većinu uprave u klubu, zato što je upravo Emili Rosau bio Bartomeuov izbor za njegovog naslednika na sledećim izborima.



I sam Rosau je potvrdio da je došlo do razmimolaženja, te je očigledno razočaran ovakvim ponašanjem predsednika Bartomeua.



"Bartomeu me je pozvao i rekao da želi da promeni određene strukture kluba, jer je nezadovoljan pojedinim članovima, a među njima sam i ja. To za šta je okrivio mene, bilo je potpuno nelogično i rekao sam mu da o takvim stvarima ne treba da pričamo preko telefona, nego da se sastanemo kada sve ovo prođe. Zar nije mogao da sačeka još tri, četiri nedelja, pa da tada donosi odluke? Nije mi se svideo način na koji je ovo uradio", rekao je Emili Rosau.







Katalonski mediji otkrivaju da Rosau neće biti jedini koji će dobiti otkaz, jer je još nekoliko članova uprave "podbacilo" u kriznom periodu proteklih meseci.





Bartomeu sada praktično više nema nikog na svojoj strani, pootpuštao je još ranije drugog potpredsednika Horhea Mestrea, tako da mnogi smatraju da ovako želi da sačuva svoju poziciju makar do sledeće godine.















Nije tajna da mu je svlačionica okrenula leđa na čelu sa kapitenom Lionelom Mesijem, igrači su vidno nezadovoljni radom uprave, a Bartomeu na ovaj način želi da uperi prstom u druge članove kako bi sačuvao sebe, smatraju mnogi, što ne smeju da napišu katalonski "režimski" mediji predsednika kluba.







U svakom slučaju, uprava i to donedavni bliski saradnici Bartomeua odlaze, neki svojevoljno, a nekima je i sam dao otkaze, očigledno, misleći da će tako sačuvati svoju poziciju.





Novinari i dobro upućeni izvori u dešavanja u klubu, po svojim privatnim profilima na društvenim mrežama, pišu da je ovo potvrda totalnog haosa i krize, te i mogući početak kraja...