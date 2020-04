Potpis u Bajernu i genijalna potvrda!

Fudbalski klub Bajern Minhen upravo je potvrdio važan potpis, odnosno produžetak saradnje.



Mladi Alfonso Dejvis je potpisao novi ugovor, sve do juna 2025. godine, tako da je leva strana terena sada u sigurnim rukama.



Ovaj 19-godišnji fudbaler u Bajern je stigao u leto 2018. godine iz Vankuvera za 10 miliona evra. Nakon kaljenja u drugom timu Bavaraca, ove sezone je prosto eksplodirao i postao nezamenjiv.



Bajern je na kreativan način objavio produžetak saradnje sa 19-godišnjim Kanađaninom, koji je sam odštampao dres sa brojem 2025, kao simbolika do godine isteka ugovora.



Ovim možda postaje jasno da će David Alaba, koji je doduše često igrao i kao štoper, napustiti klub ovog leta.



Ipak, leva strana terena je u sigurnim rukama i u narednoj deceniji, kao što je i desna bila posle Lamovog odlaska, kada je uskočio Džošua Kimih, što je dokaz da u Bajernu to tako dobro rade...