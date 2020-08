Potpis dana - Od sedme do 24. godine u Junajtedu, za sada!

Mančester Junajted je i zvanično potvrdio - mladi levi bek Brendon Vilijams, potpisao je danas novi ugovor sa klubom do 2024. godine.



Vilijams igra debitantsku sezonu u prvom timu, nametnuo se i ispunio očekivanja, pošto je odigrao 17 mečeva u Premijer ligi i upisao gol i asistenciju.



Vilijams ima tek 19 godina, ponikao je u klubu i ovim potpisom, Solskjer je obezbedio levu stranu, pošto je tu i Luk Šo.



Navijači su posebno oduševljeni povratkom klupskoj akademiji, Vilijams je u Junajted stigao sa samo sedam godina i prošao je sve mlađe kategorije, dok je za prvi tim ukupno upisao već 33 nastupa u svim takmičenjima.



"Ovde sam od svoje sedme godine i ovakav ugovor je ostvarenje svih mojih snova. Ovo je rezultat mog napornog rada i za mene je današnji dan poseban", rekao je Vilijams.



💬 "He’s got a great personality, he’s a winner and he gives everything absolutely every time."



