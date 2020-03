Potencijalni haos u La Ligi - Atletiko pobedio prvaka Evrope pa ostaje bez LŠ, a kome ide titula?!

Baš kao i Premijer liga i Bundesliga, i u Španiji razmatraju mogućnost da u slučaju da Korona virus izazove haos kao u Italiji, sezona bude završena sada.



U tom slučaju, šampion bi bila ekipa koja je trenutno prva na tabeli, a to je - Barselona, koja je preskočila Real Madrid posle poraza od Betisa u Sevilji u poslednjem odigranom kolu! Barsa ima 58 bodova, a Real Madrid 56, zanimljivo, "kraljevski" klub je pre dva kola pobedio katalonski i samo sedam dana bio lider.



Ukoliko Barselona osvoji titulu, to bi za početak bilo prvo što bi izazvalo gomilu kontroverzi, pošto je do kraja ostalo još 11 kola. No, Madriđani već sada podsećaju da Barsa ove sezone ne samo da nije uspela da pobedi Real Madrid, već nije uspela ni da postigne pogodak u oba El klasika (0:0, 2:0).



Drugi problem bi bio taj što bi onda Atletiko Madrid ostao bez Lige šampiona, pošto je petoplasirani na tabeli! U Ligu šampiona bi onda išli Sevilja, Real Sosijedad i Real Madrid, dok bi Atletiko sa Hetafe išli u LE.



Ispadanja ne bi bilo, već bi po prvi put posle sezone 1996/97 u La Ligi učestvovale 22 ekipe, odnosno još bi ušli Kadiz i Saragosa, kao dve prvoplasirane ekipe iz Segunde. Onda bi naredne sezone umesto tri, ispalo pet ekipa, kako bi se format vratio na 20 ekipa od sezone 2021/22.





I dalje postoji opcija kao i za sve najjače lige, da se igraju do juna meseca, ako EP bude odložen za 2021. godinu, što u ovom trenutku deluje kao najpravednija opcija.





Takođe, kontroverzu bi izazvala i odluka da Kup kralja ne bi dobio šampiona, a u finalu su Atletik Bilbao, koji na titulu čeka još od 1984. godine, i Real Sosijedad.







Marka piše da bi odluke o dodeli titule Barseloni, te otkazivanja finala Kupa kralja izazvalo opštu pometnju i nezadovljstvo u klubovima...





Čekamo rasplet...