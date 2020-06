Post je prekinut u dominantnom maniru, evo kako su slavili "Redsi"!

Čelsi je sinoćnjim trijumfom protiv Mančester sitija i zvanično obezbedio titulu ekipi Liverpula, iako se odavno već znalo da će trofej završiti na "Enfildu".



Sada je to i matematički potvrđeno, u 31. kolu ekipa Jirgena Klopa je postala prvak Engleske.



Zaista neverovatno dostignuće, minule sezone su osvojili Ligu šampiona i osvojili rekordan broj bodova u PL, iako im to zbog Sitija nije bilo dovoljno za titulu.



Ove sezone su zato ispisali istoriju, postali su recimo tim koji je najbrže osvojio trofej, ali i tim koji je najkasnije došao do titule prvaka, jasno, zbog višemesečna pauze izazvene pandemijom koronavirusa.



Po prvi put u istoriji su dobili svih 19 rivala u jednoj sezoni u PL, što je zaista impresivno dostignuće, a vezali su 23 pobede na svom stadionu u elitnom rangu, što je takođe rekord.



Igrači su sinoć organizovano pratili duel Čelsija i Sitija, a u nastavku pogledajte kako su proslavili titulu prvaka Engleske.