Poslednji čin - Pokvareni Bartomeu pronašao način da podeli svlačionicu Barse?!

Hosep Marija Bartomeu broji svoje poslednje nedelje ili mesece na poziciji predsednika Barselone i pokušava sve što je u njegovoj moći da popuni velike rupe u kasi.



Nakon što je Barselona pobedila Ferencvaroš na startu Lige šampiona, odjednom se pojavila krajnje neverovatna vest u čudnom trenutku - kvartet igrača potpisao je nove ugovore, u pitanju su Mark Andre Ter-Štegen, Klemen Lengle, Frenki de Jong i Đerar Pike. Da sve bude još smešnije, Pike je primera radi dobio ugovor do 2024. godine?! Ter-Štegen do 2025, a Lengle i De Jong do 2026.



Sve ovo ne bi bilo toliko čudno da Bartomeu nije iskoristio baš ovaj trenutak da to ozvaniči, kada je svlačionica poslala zvanični dopis da ne pristaje na smanjenje plate na način na koji je to Bartomeu ponudio.



Upravo se pominjalo da su Ter-Štegen, Lengle i De Jong bili jedini koji nisu potpisali dokument, što je način da Bartomeu posvađa svlačionicu, a evo i kako...



Pre svega, Ter-Štegen i Lengle su odavno dogovorili uslove i trebalo je samo da klub ozvaniči da je posao završen, dakle, Bartomeu je čekao pravi trenutak da to plasira i da na taj način ispadne da su pojedini igrači pristali na smanjenje plata, dok drugi potpisuju dokument protiv toga.













Istina je malo drugačija, barem tako prenose insajderi, koji gotovo nikad ne greše - sva četvorica pomenutih igrača su odavno dogovorila uslove oko obnove ugovora i zbog cele situacije zbog pandemije još pre pristali da se plate isplate kasnije, kada prođe finansijska kriza.



Bartomeu je odlučio da na dan kada su igrači poslali dokument, zvanično objavi da su četvorica igrača pristala, iako je to odavno dogovoreno, toko redovnih pregovora, nevezano za sva trenutna dešavanja, i tako je izazvao bes među igračima.



Praktično, izigrani su i Ter-Štegen, Pike, Lengle i De Jong, jer ovako ispada da su se dogovorili sa upravom, a odbili da podrže ostatak svlačionice, a zapravo, kao što rekosmo, odavno su prilikom redovnih pregovora pristali da pomognu klubu ne znajući da će se sve ovo dogoditi.



Ipak, ni tu nije kraj, jer sada stižu informacije da su još trojica igrača, trenutno, u pregovorima oko obnove ugovora, a to su - Serhio Buskets, Serhi Roberto i Antoan Grizman. Sve ovo dodatno stavlja mrlju jer su u pitanju igrači koji već imaju ogromne plate koje ne zaslužuju, ali izgleda da su oni spremni da ostanu sa istim primanjima, samo da ih podele na dodatnu godinu ugovora, no potvrda još nema.







Pogotovo je neshvatljivo da Grizman dobije novi ugovor po kom sigurno neće zarađivati manje, a mnogi navijači već sada misle da Barsa treba da ga proda ako nastavi da igra kao do sada.







Bartomeu nema još mnogo vremena da ispegla račune, kasa je prazna, dugovi ogromni i zato žuri sa ovim ugovorima, kako bi nova uprava morala da isplati dugovanja igračima.





Ključ u ovim obnovama ugovora nije u promeni primanja, već načinu isplate, a da zauvrat igrači dobiju produžene ugovore na još godinu ili dve. U prevodu, Bartomeu dok je na "vlasti" štedi da opet zamagli oči javnosti, a to će sve kasnije doći na naplatu.







U ponedeljak je i zvanično zakazan sastanak kada će uprava morati da prelomi da li će dozvoliti glasanje o nepoverenju koje mora da bude održano tokom novembra ili će momentalno dati ostavke...