Poslednje vreme došlo, Juventus oštećen na sedam utakmica u ovoj sezoni?!

Kada se pomene suđenje i Juventus prva asocijacija je pomoć "Bjankonerima". Kako pišu italijanski mediji sada malo vide kako je kada si sa druge strane štapa.



Naima, posle skandaloznog suđenja La Pene protiv Fiorentine u prvom porazu sezone, Pavel Nedved je napustio meč pre pre vremena uz jasne reči "Krađa".



Čeh se iznervirao, sudija je propustio da isključi Borhu Valera i nije svirao dva čista penala za Juve, čak nije gledao ni VAR, a Pirlo je posle utakmice rekao da svi vide šta se dešava, ali nije želeo da potencira ono što se dešavalo već jer pričao o lošem pristupu svoje ekipe.



Juventus je imao razloga da se žali na suđenje u velikom broju utakmica.



"Tutosport" koji je naklonjen klubu je popisao sve pogrešne sudijske odluke.





Protiv Rome je sudija propustio da isključi Pelegrinija zbog drugog žutog na startu drugog poluvremena, a protiv Krotonea je sudija dao crveni Kjezi, zaista prestrogo za prekršaj nad Ćigarinijem. Protiv Verone, čist penal nad Bernadeskijem koga je povukao Faraono. Sudija Paska se pravdao da mu nije skrenuta pažnja iz VAR sobe da pogleda snimak.



Isti sudija je propustio da svira penal u Beneventu, kada je De Liht fauliran posle kornera, Di Paolo sudija u VAR sobi takođe nije intervenisao, suspendovan je posle toga. Juventus je dobio Torino, naš Lukić je žestoko startovao na Betankuru, prošao je bez isključenja, ali sa druge strane za takve startove igrači Juventusa redovno dobijaju crvene. Juventus je klub sa najviše isključenih igrača u ligama petice.



Protiv Atalante njihov igrač na pozajmici Romero je zaslužio isključenje, kao i De Ron, no sudija se nije oglasio, u prvom slučaju Artur je morao da bude zamenjen.



Sve u svemu, mnogo je odluka na štetu Juventusa, a sa druge strane to nikoga neće zabrinuti, mediji konstatuju da je sve tačno, ali da je to deo igre...