Poslednje rešenje, Serija A se deli na dve lige?!

Ništa još nije poznato kada je Serija A u pitanju. Neke stvari ostaju van moći čoveka, sigurno je da se neće igrati do juna, a klubovi poput Juventusa i Intera i dalje stoje na stanovištu da se prvenstvo poništi.



Lacio preti sudom, ako se liga ne nastavi tokom leta, a moguće je da utakmice budu igrane praktičmo tek jesenas, odnosno da se šampionat završi tek kad prođe leto. Do tada bismo mogli i da dobijemo vakcinu, ali i smirivanje situacije.



U tom slučaju bi prvenstvo bilo završeno u novembru, igralo bi se pred navijačima, ali ne u gradovima koji su žarišta, Milano, Bergamo, Breša, Verona. Tačnije, mečevi ne bi bili igrani na severu Italije.



Šampionat bi bio završen do novembra, podsetimo potrebno je 13 termina, a novi bi počeo u januaru. Serija A bi tada bila podeljena u dve grupe, severnu i južnu, a o prvaku bi se odlučivalo u plej ofu, ispadanje u plej autu.











O ovome je govorio predsednik lige Gravina kao poslednjem rešenju, ali ne i nerealno, u slučaju da klubovi odbiju da igraju tokom leta dok igrači ne budu potpuno sigurni.



Ovo je i krajnje rešenje, ali je i ta opcija na stolu.