Poslednje kolo PL - Ko će u LŠ, a ko u Čempionšip, ovo su SVE opcije!

Opstanak



Arsenal - Votford



Votford ne zavisi samo od sebe, mora da dobije, plus, ako Aston Vila slavi, onda mora da juri i gol razliku. Na ruku im ide što će posle plasmana u finale kupa, Arsenal odmarati tim, možda i gosti pobede, ali moraće možda da to bude ubedljivo.



Vest Hem - Aston Vila



Aston Vila ima isti broj bodova kao Votford, bolju gol razliku, mora da izjednači rezultat "Stršljenova", pa čak i poraz ih može ostaviti u ligi. Vest Hem je uzeo bod spasa protiv Junajteda i oni su završili posao, pitanje je koliko snage i motiva imaju.



Borba za LŠ



Čelsi - Vulverhempton



Čelsi je izgubio na "Enfildu" i malo zakomplikovao stvari, ali imaju sreće, rivali za Ligu šampiona igraju između sebe. Ako ne izgube od Vulvsa kod kuće, igraće u eliti. Ali, sigurno da će biti i nervozni i oprezni, pratiti šta se dešava u Lesteru, pa u prvom poluvremenu neće biti golova.



Lester - Mančester junajted



Direktni obračun za Ligu šampiona, Lesteru igra samo pobeda, ili remi, ako Čelsi izgubi što je malo verovatno. Junajted može da ispadne iz top 4, ako izgubi od "Lisica", a Čelsi uzme makar bod. Dakle, "Đavoli" ne smeju da izgube, mi mislimo da neće, posle restarta, Lester igra loše. Istina igraju kod kuće, ali to ne znači puno bez publike.