Poslednje gostovanje Sitija na Hilsborou - priznajte koliko igrača znate!

Šefild Venzdej, nekada redovni učesnik Premijer lige, i verovali ili ne - četvorostruki šampion Engleske, baš kao i Mančester Siti! Istina, šampioni su sva četiri puta bili do 1930. godine, ali to ne menja činjenicu da imaju titule prvaka Engleske.



Sunovrat Šefilda počeo je 2000. godine, kada su remijem sa Arsenalom (3:3) ispali u Čempionšip i od tada se više nisu vratili u elitu.



Brojni finansijski problemi uticali su na to da klub stigne i do Divizije 1 i Divizije 2, a od onda počinje borba za povratak u Premijer ligu. Šefildu je ovo osma uzastopna sezona u Čempionšipu, a najbliži su povratku bili u sezoni 2015/16 kada su izgubili u finalu plej-ofa.



Večeras će Hilsboro opet biti deo elite, ali tako što će ugostiti dvostrukog uzastopnog šampiona - Mančester Siti.



To je bio povod da premotamo malo istoriju i prisetimo se poslednjeg gostovanja Sitija na Hilsborou.









Poslednji put, Šefild Venzdej je ugostio Građane 7. januara 2007. u trećoj rundi FA kupa. Meč je završen rezultatom 1:1, a u nastavku pogledajte ko je tada nastupao za Siti i priznajte koliko igrača znate i koga se sećate! Naravno, osim Mike Ričardsa i Ričarda Dana...