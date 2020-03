Poslednja vest - UEFA iznela predlog, sad savezi na potezu, ali je odluka izvesna!

Poslednje vesti iz Niona, naime, kako javlja respektabilni izvor novinar Tarik Panja, prvi u nizu tri sastanka koji će biti održan konferencijskom vezom, doneo je predlog UEFA.



Naime, evropska kuća fudbala je predložila da se šampionat Evrope odloži do 2021. dakle za jedno leto.



Ovo bi sada trebalo da ratifikuju nacionalni savezi, ali tu nema dileme, velika većina je za to, pogotovo one najveće članice koje žele da završe prvenstvo...



Šta je redosled poteza.



Slede konsultacije, možda i glasanje među članicama, ali iz Švajcarske stižu vesti da je praktično UEFA stavljena pred svršen čin i da je odluku donela pod pritiskom saveza, koje su opet pritisli klubovi.



Tako da će ratifikacija biti samo formalnost, pa već sada možemo da kažemo, ovog leta nećemo gledati EP.



Tako je otpala ona mogućnost da se odigra u izmenjenom formatu i da čak ne bude baraža. Srbija će dakle imati šansu da posle Norveške, a nadajmo se onda i u finalu, izbori plasman do leta 2021.









Ti mečevi će verovatni biti igrani na jesen.



Posle ove odluke, otvoren je put za preostale koje bi trebalo da budu donete danas, a to su da se završe LE i Liga šampiona, što je prioritet UEFA, ali i šampionati, mada to zavisi od situacije. Italijani su čvrsto rešeni da igraju i u junu, očekuju smirivanje epidemije, a videćemo kakve će odluke doneti engleski, odnosno španski savez, u konsultaciji sa klubovima, koji se ipak, na kraju krajeva najviše pitaju.