Nema ni španskog fudbala za vikend. Pošto broj zaraženih raste, Liga i sindikat fudbalera su doneli odluku.



Liga se odlaže za dve nedelje. to je rezultat sastanka.



Problem je rast slučajeva, sada ih je već 2200, on prati na neki način situaciju u Italiji, Španci "kasne" sa virusom, ali i oni će se neizbežno suočiti sa pandemijom. Zbog toga su stvari više nego ozbiljne i nema smisla igrati fudbal ni pred praznim tribinama.



Ova odluka važi apsolutno za sve, niže lige, Segundu i Primeru, a videćemo hoće li zaista biti nastavljeno za par nedelja, to niko ne može da predvidi u ovoj situaciji.