Posledice Bregzita, sjajni napadač ne može u PL!

Izgleda da će se PL uskoro suočiti sa velikim problemom zbog "Bregzita".



Naime, prema novim kriterijumima, igrači neće uspeti da dobiju radnu dozvolu.



Ilustativan je primer Hulka, sjajnog napadača koji se vraća iz Kine, blizu je Portoa, ali mu Vulvsi nude veći novac. Naime, Brazilac, ma kako čudno zvučalo ne ispunjava kriterijume za dobijanje dozvole.



Prvo, dolazi iz slabe lige, kinesko takmičenje donosi malo poena, uz to fantastični napadač je već pet godina van brazilske reprezentacije. On ima dovoljan broj mečeva za reprezentaciju, ali kako rekosmo problem je u njegovim godinama i činjenici da je dugo odsutan sa najveće scene.



Njemu u januaru ističe ugovor sa Šangajem gde je zarađivao oko 20 miliona godišnje i on ne želi da ostane u Kini. Ima veliki broj ponuda.



Vulvsi su raspoloženi da ga dovedu, nude više od Portoa koji računa na nostalgiju, traže zamenu za Raula Himeneza koji je zbog frakture lobanje van stroja. Bez Meksikanca ide teško, videlo se već za vikend pa im je zamena potrebna.



Ali, očigledno isprečila se politika, to jest administracija pa će "Vukovi" morati da potraže drugo rešenje...