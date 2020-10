Posle vesti o Ronaldu, pojavila se glavna "fora" na mrežama!

Kristijano Ronaldo je pozitivan na koronavirus, na poslednjem testiranju, pa se jedna fotografija brzinom svetlosti proširila društvenim mrežama.



Mladi francuski reprezentativac Eduardo Kamavinga, koji je inače pikiran kao naredni "Galaktikos", podelio je odmah posle utakmice sa Portugalom fotografiju Ronaldovog dresa.



Ovaj 17-godišnjak je imao tu čast da razmeni dres sa Ronaldom, a onda uz fotografiju dresa napisao "neću ga prati".



Sada ga mnogi savetuju da ipak opere dres... a tu su i ostali detalji Ronaldovih kontakata na utakmici sa Francuskom, konkretno sa Mbapeom.



Nadamo se da se virus nije proširio ni među igračima Portugala, ni među Francuzima... te da će se Ronaldo brzo vratiti na teren.



Wishing him a speedy recovery. Also Camavinga might wanna rethink this now https://t.co/DCApt9FjYl pic.twitter.com/M3Sge9kL8d