Posle svega, neočekivani potpis Blekija Milenkovića?!

Nikola Milenković je bio na izlaznim vratima Fiorentine, ali nijedan klub nije mogao usled pandemije da plati 40 miliona koliko su tražili "ljubičasti".



Italijanski mediji prenose da prvi čovek klub Roko Komiso i dalje zahteva tu cifru, ali ni to nije sve, jer sada nudi bolji i unosniji ugovor sa našeg reprezentativca.



Milenković je postao nezamenjiva karika ubrzo pošto je stigao iz Partizana leta 2017. godine, kada je potpisao ugovor do 2022.



Italijanski mediji prenose da Fiorentina želi da produži i poboljša Milenkovićev ugovor, čime bi u budućnosti Roko Komiso mogao da zahteva i veće obeštećenje.



Ipak, uprava uverava Milenkovića da to neće biti slučaj, već da samo žele da produže saradnju i daju mu bolji ugovor, te da će i narednog leta biti spremni da pregovaraju ako se pojavi ponuda koju Bleki priželjkuje.



Njega su prethodnih meseci pratili Milan, koji je bio prvi u redu, a potom i Atletiko Madrid, pominjali su se sporadično i Juventus, Mančester Junajted i Inter, ali pravih ponuda nije bilo.



Milenković je ostao jedan od najstandardnijih i najpouzdanijih defanzivaca, te se očekuje da mnogi klubovi krenu po njega narednog leta.







Jasno je da će Fiorentina biti u problemu ako Bleki ne potpiše, pošto će onda morati da ga pusti na popustu, jer u junu 2021. ulazi u poslednju godinu ugovora.







Čekamo konačnu odluku našeg reprezentativca...