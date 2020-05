Posle priznanja Klatenburga, oglasili se Katalonci! Koliko je Real "ukrao" titula prvaka Evrope?!

Rivalstvo nikada neće prestati, Barselona je jedva dočekala današnje vesti, nije reagovao naravno klub, već tamošnji mediji koji su ostrašćeniji nego zvanična klupska glasila, uostalom kao i kastiljanske novine kada je u pitanju Real.



Priču o prepucavanjima znate, oštećeni Atletiko nije deo tog rivalstva u "El Klasiku" oni su ironično danas tvitovali tri situacije u kojoj je Atletiko oštećen u finalu 2016. godine, nije samo u pitanju izjednačujući gol Ramosa iz ofsajda koji je doneo produžetke.



Oglasio se legendarni Paulo Futre.



"Imao bi Atletiko i više titula prvaka Evrope od te jedne, ali nama nikada nisu pomagali u fazama koje prethode finalu", aludirao je na silne povike na Real poslednjih godina.



Ali, "Mundo Deportivo" je krenuo redom.



Po njima, počelo je 1957. kada su "Los Blankosi" slavili protiv Fiorentine sa 2:0 u finalu. Sudija je svirao penal nad Hentom.



"Bio sam izvan kaznenog prostora, sudija je svirao penal, Di Stefano dao gol", rekao je on 2014.



Real je u nadoknadi postigao još jedan za 2:0, finale je igrano na "Bernabeu".



Naredne godine Hento je ponovo simulirao penal, bila je 1958. ali teško je da je to uticalo na rezultat, pošto je Real dobio 7:3.



Real je od 1966. od kada je savladao Partizan u finalu KEŠ, čekao do 1998. titulu. Doneo je Peđa Mijatović, Italijani su tvrdili golom iz ofsajda. Bili su u pravu, na osnovu snimka, a legendarni Crnogorac se nasmejao:



"Bio je ili nije bio ofsajd, gol je priznat, sve ostalo je nebitno".



U sezoni 1999-2000, Žil Vesje je u utakmici protiv Junajteda poništio čist gol Dvajta Jorka, ali i nije svirao penal kada je Karanka igrao rukom. U revanšu je Kolina takođe oštetio "Đavole", Real je prošao pobedom 3:2 u gostima i otišao preko Bajerna do finala i nove titule.



Istorijsko je bilo proleće 2018. prvo je Juventus vodio sa 3:0 i nadoknadio rezultat iz prvog meča, poraz od kuće, ali je sudija Oliver svirao penal u poslednjem sekundu i isključio Bufona. Italijani su to nazvali krađom veka, a onda je u polufinalu stradao Bajern, što je Rumenige posle arbitraže Kasaija nazvao suđenje najvećim zločinom u 40 godina koliko je u fudbalu.











"Mundo Deportivo" naravno nije zaboravio ni da pomene čuvenu utakmicu sa Rijekom u šesnaestini finala Kupa UEFA, kada je na Kantridi hrvatski tim iznenadio favorizovanog rivala i slavio sa 3:1.



U revanšu belgijski sudija Šeters je isključio zbog prigovora Damira Desnicu koji je bio nem. Milenković i Tičić su takođe u finišu isključeni zbog prigovora, tadašnji desni bek Reala Ćendo je pre desetak godina rekao da je to najveća krađa u kojoj je njegov tim bio dobitnik. Te godine je protiv Videotona Real osvojio omenuto takmičenje...



Ovo je naravno katalonska strana priče, a odgovor "Marke" i "AS" će stići uskoro.