Posle Pepa, još potpisa u Sitiju, a najvažniji na čekanju!

Mančester Siti će uskoro produžiti ugovore Kevinu de Brujneu i Rahimu Sterlingu, dok je Serhio Aguero i dalje na čekanju.



Kako prenose engleski mediji, dogovor je već na stolu, Belgijanac će postati najplaćniji u klubu sa platom od 350.000 funti nedeljno, a dobiće ugovor sve do 2025. godine.



De Brujne će tako preteći Sterlinga na platnom spisku, koji zarađuje 300.000 funti nedeljno. Sterling će takođe dobiti ugovor do 2025. godine, preostaje još samo da se dogovori oko primanja, mada već sada ima ogromna primanja, tako da to neće biti problem.



Ipak, produžetak saradnje sa Kunom Aguerom i dalje je na čekanju. Argentinac je u poslednjoj godini ugovora, već u januaru ima pravo da pregovara sa drugima, a nije poznato kakva je namera Sitija. Jedno je sigurno, neće dopustiti da Aguero ode slobodan pre nego što mu ne nađu adekvatnu zamenu što neće biti nimalo lako.



Neki veruju da sve to ima veze sa Lionelom Mesijem, koji je i dalje nezadovoljan u Barseloni i sačekaće januarske izbore da vidi koje odluke će povući nova uprava.







Mesiju takođe ističe ugovor u junu, bio je najveći udarac za Barsu da najbolji igrač u istoriji ode, a još pritom i bez obeštećenja.





Ipak, niti Siti u ovom trenutku nema toliko novca, Mesi zarađuje oko 50 miliona evra godišnje, pa Građani moraju da pronađu formulu da to pokriju.





Videćemo da li će slučajevi sa Mesijem i Aguerom biti povezani i da li Pep ima u planu da ih spoji ili da se reši svog Argentinca...