Posle ovakvih reči, više niko neće pitati Pepa gde će biti sledeće sezone!

Pep Gvardiola će i sledeće sezone biti na Etihadu i u tome više nema nikakve dileme.



On je posle pobede nad Vest Hemom, na konferenciji za medije jasno poručio da bez obzira na sve, potencijalnu eliminaciju iz Lige šampiona na dve godine, želi da ostane u Sitiju.



"Osim ukoliko me ne otpuste, ja ću 100% ostati u Sitiju, zato što ja tako želim i sada više nego ikada! Volim ovaj klub i šta god da se desi, ja ću ostati ovde. Moja povezanost sa klubom je posebna, to nema nikakve veze sa ugovorom kakav imam. Ponovio sam više puta, moja namera je da ostanem i da pomognem klubu da ostane na ovom nivou", poručio je Pep.



Katalonac je dodao da se nada da ovaj slučaj nije zatvoren.



"Nije gotovo. Klub tvrdi da je ovo nepravedno i da će prihvatiti našu žalbu. Verujemo klubu i verujemo da će sudski organi razmotriti našu žalbu i promeniti odluku. Do tada, sve ostaje isto kao i do sada. Borićemo se na terenu da postignemo što bolje rezultate i da pobeđujemo. To je naša obaveza. Izlazićemo da se borimo 100% u svakoj utakmici, do kraja sezone, ujedinjeni i nikad jači. Optimistični smo i verujemo da ćemo i naredne sezone igrati u Ligi šampiona", zaključio je Gvardiola.