Posle ovakvih reči, Luka, idi!

Ni nakon što je posle čak 252 dana zauzeo mesto startera, iznudio crveni karton za Emersona, nije bilo dovoljno da madridski mediji popuste prema Luki Joviću. Naprotiv, Srbin je bukvalno "razapnut" od strane Marke, i nešto blaže Asa, koji su najbliži upravi Reala, a to znači samo jedno - pritisak na Luku da ode.



I sam Zinedin Zidan je lično poručio Luki Joviću da su mu potrebni minuti i tim gde će se razviti i ispuniti svoj potencijal. Real Madrid nije klub koji ima vremena kada ne ide, jednostavno, pritisak je odavno najveći kada nosiš taj dres.



Marka je bila nemilosrdna prema Luki Joviću, čiju je igru opisala ovako:



"Balkanac treba da pronađe novi tim, a Real Madrid bi trebalo da pronađe rešenje, jer je Jović svaki od 60 miliona uloženih u njega, pretvorio u katastrofu, novac pun iluzija bačen je da bi doneo golove iz Nemačke. Iluzija se pretvorila u ogroman bes kada vidimo fudbalera koji nije u skladu sa svim oko sebe. Niti daje golove, niti ulazi u šanse, niti učestvuje u igri, čak i viče na Mendija što ne trči za lošom loptom koju mu je dao. Svoj kredit je potrošio više puta, odavno je prešao crvenu liniju. Previše je. Kao što se i očekivalo, izašao je iz igre, nije završio meč do kraja. Zidan je u finišu ubacio Majorala koji je za to kratko vreme pokazao mnogo više od Srbina", napisala je Marka.







As je bio nešto blaži, ovaj list ističe da Jović ima dogovor sa klubom da do kraja prelaznog roka pronađu najbolje rešenje, jer se u Realu neće naigrati. Zidan je podržao ovu odluku, ali je dobra stvar i što ga klub neće prisiljavati ukoliko dobije ponudu koja ne zadovoljava Jovićeve ukuse.







Real želi da Jović ode u pravi klub, u kom će igrati standardno, jer mu je to kao mladom napadaču neophodno. Nakon ovakvih reči Marke, jasno je da je svaka sledeća greška na nišanu i da samo čeka da opet opali.







Luka, idi, da bi se vratio bolji...