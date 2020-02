Posle Mbapea, Tuhel "udario" i po Nejmaru, da li je u pravu?

Fudbaler Pari Sen Žermena Nejmar propustiće večerašnju utakmicu protiv Nanta zbog povrede rebra.



Nejmar je odigrao celu utakmicu u subotu protiv Monpeljea, 5:0, ali je tokom prvog poluvremena morao da traži pomoć lekara zbog povrede rebra. Trener Pari Sen Žermena Tomas Tuhel rekao je da priprema za predstojeću utakmcu nije idealna, pošto je nekolicina igrača u nedelju uveče u pariskom noćnom klubu prisustvovala proslavi Nejmarovog 28. rođendana.



"Da li je to najbolji način da se pripremite za utakmicu? Ne, očigledno nije. Da li je to najgora stvar na svetu? Ne. Uvek štitim moje igrače i zaista volim moj tim. Uz ovu žurku, pomalo je teško zaštiti igrače, ali nije sve crno i belo. Šteta, jer pružamo ljudima priliku da loše pričaju o nama. Moramo da se prilagodimo situaciji, ali neću ostaviti igrača na klupi ili kod kuće samo zato što je izašao u provod", rekao je Tuhel, preneo je Skaj.



U odsustvu Nejmara, napad Pari Sen Žermena predvodiće Kilijan Mbape, koji se u subotu pored klupe za rezervne igrače sukobio sa Tuhelom, koji ga je zamenio u drugom poluvremenu utakmice sa Monpeljeom.



"Nije ništa lično. Te stvari se dešavaju. To se dogodilo između igrača koji nije želeo da napusti teren i trenera koji je imao razloge za svoju odluku i koji je želeo da pruži šansu igračima koji je zaslužuju", naveo je Tuhel.