Posle fudbalera, i trenersko pojačanje Barse stiže iz Ajaksa!

Navijači Barselone nestrpljivo čekaju informaciju o novom treneru prvog tima, a to će uskoro i zvanično postati Ronald Kuman.



Holanđanin bi sa sobom mogao da dovede pojačanje iz Ajaksa u vidu Donija van de Beka, ali izgleda da je legenda Barselone zapazila i rad trenera u stručnom štabu tima iz Amsterdama



Kumanov pomoćnik u Barsi će biti Alfred Šruder, prenose španski mediji.



Holanđanin je poslednji angažman imao u Hofenhajmu gde je na iznenađenje mnogih navijača dobio otkaz nakon dugog niza mečeva bez poraza u toku minule sezone.



Poznat je i kao asistent Eriku ten Hagu koji je sa Ajaksom stigao do polufinala Lige šampiona pre dve sezone kada su "kopljanici" na tom putu eliminisali Real Madrid i Juventus.



Kao samostalni trener, osim Hofenhajma vodio je još i Tvente, dok je pre toga u istom klubu bio pomoćnik, kao i u Viteseu.



Šreder dobro poznaje sistem u Ajaksu koji je veoma sličan Barsinom, pa će to biti velika prednost...