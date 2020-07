Posle Figa, samo jedan čovek zaslužuje svinjsku glavu na Kamp Nou

Ako izuzmemo igrače i recimo Luisa Figa, koji je svojevremeno bio najveća persona non grata u Kataloniji, tu titulu, zauvek će imati jedan sudija. Naravno, oni koji prate, znaju da je to - Mateu Lahoz.



Ako se pitate zašto baš danas priča o njemu, onda ćemo vas podsetiti da je gospodin Lahoz bio glavni zaduženi u VAR sobi u derbiju između Barselone i Atletiko Madrida.



Atletiko je postigao oba gola iz penala, a šutirao ih je tri. Kao što znate, sudija Ernandes Ernandes je ponovio prvi penal za Atletiko, koji je (gle čuda) Ter-Štegen odbranio Dijegu Košti. VAR soba je dala jasan znak - Ter-Štegen je prerano napustio gol liniju. I ok, ako je to pravilo. Ali, da li je ono koje se primenjuje? Ne treba da se zažmuri ni na jedno, ali, društvene mreže među navijačima u Španiji bili se preplavljenje fotografijama spornih odbranjenih penala, kada su golmani takođe i daleko više udaljeni od linije u trenutku udarca.



Tu nije kraj. Saul Nigez je zamenio Dijega Koštu, ponovljeni penal je poslao u sam ugao za 1:1, a na usporenom snimku se vidi da je Anhel Korea ušao prerano u kazneni udarac, što je po pravilima takođe zabranjeno. Ipak, Mateu Lahoz se ovaj put nije oglasio da se penal ponovi.









Kod drugog penala, kada je Semedo nehotice i nespretno oborio Karaska, Ernandes Ernandes je pokazao na belu tačku. Ipak, Lahoz je, kako stoji u izveštaju, rekao da nema potrebe da se gleda snimak, da je u pitanju čist penal. I kod tog drugog, više igrača je pre trenutka Saulovog šuta prešlo liniju kaznenog prostora. I ovaj put, Lahoz nije odlučio da se penal ponovi, iako bi to takođe bilo po pravilu.



Španski analitičari danas pišu da, ako je već primenio pravilo za gol liniju i Ter-Štegenov "milimetarski" iskorak pre vremena, onda je morao da ponovi i ostale penale kada su igrači napravili prekrašaj preranim ulaskom u šesnaesterac.













No, o tome se neće mnogo više pričati. Katalonski mediji već nedeljama unazad drvljem i kamenjem napadaju La Ligu zbog očajne primene VARa, i to nije slučaj samo na utakmicama Barselone ili Real Madrida.



Međutim, ovo je priča o Mateu Lahozu - "državnom" neprijatelju broj jedan u Kataloniji.



Ako malo premotate film, videćete da je Lahoz neretko sudio Barsi bitne utakmice i da je na svakoj od njih bio glavni akter, odnosno previše u centru pažnje.



I pre utakmice sa Atletikom, kada je određen kao glavni u VAR sobi, javili su se Katalonci uz poruku "gle čuda da je baš on taj kada se titula odlučuje".



Zašto je to tako i kada je počelo?



Vratićemo vas na još jednu utakmicu između Barselone i Atletika, mnogo važniju od sinoćne. U poslednjem kolu sezone 2013/14, Barsa je ugostila Atletiko i morala je da pobedi da bi osvojila titulu, dok je Madriđanima za trofej bio dovoljan bod.



Aleksis Sančez je dao gol za Barsu, Dijego Godin je izjednačio, a onda je Mesi da gol, koji je poništio - pogađate? Tako je. Pogledajte u nastavku taj pogodak koji je Lahoz poništio zbog ofsajda, iako se lopta odbila od Huanfrana, a ne Fabregasa, koji je bio sa njim u duelu.

















Lahoz je tek pet godina kasnije, tačnije jesenas, kada je uveden VAR, u jednom intervjuu javno priznao da bi Barselona osvojila više titula da je ranije postojala tehnologija.



"Da je na toj utakmici postajao VAR, ja bih mogao da pogledam usporeni snimak i doneo bih drugačiju odluku. Žao mi je zbog toga, pogrešio sam, a da nisam, Barselona bi imala jednu titulu više", priznao je tek jesenas Lahoz.



Gospodin Lahoz ne bi trebalo da bude iznenađen, ako sledeći put, po povratku navijača na Kamp Nou, ne dobije svinjsku glavu, kao onomad Luis Figo, kao najveći izdajnik Katalonaca u istoriji...