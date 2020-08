"Posebni" u svom stilu - "Odj**i!"

Dokumentarne serije o fudbalskim klubovima su postale unosna tema za velike striming platforme poput Netfliksa ili Amazona. Amazon je prošle godine počeo ciklus "All or Nothing", prvi na repertoaru od fudbalskih timova bio je Mančester Siti.



Ove godine gledaćemo kako je funkcionisao Totenhem tokom prethodne, izuzetno turbulentne sezone.



Otkriće nam se više o samom raskidu ugovora sa Poketinom, dolasku Murinja i samom pristupu kluba po nastanku trajeće pandemije korona virusa. Prve epizode su stigle danas, a Murinjo već oduševljava.





U jednoj sceni vidimo kako se raspravlja o Poketinovom odlasku i Murinjovom postavljanju na čelo "pevaca". Jedan od analitičara brani Portugalca rečima da je osvajao La Ligu, Premijer ligu, Seriju A, Ligu šampiona dok drugi kolega pita da li je to stvarno fudbal koji Totenhem želi da igra, aludirajući na period u Mančester Junajtedu.



Murinjov odgovor je bio - "Odje**!".



This is so funny!!!! You just have to love Jose Mourinho pic.twitter.com/y3AWRnaJzc