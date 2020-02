"Posebni" pecnuo Klopa - "On radi šta mu se hoće"

"Pevci" se na krilima pobede protiv Mančester Sitija spremaju za sutrašnju ponovljenu utakmicu protiv Sautemptona u okviru četvrtog kola FA kupa. Ponovoljeni termini su dosta komentarisani, pre svega zbog odluke Jirgena Klopa da večeras protiv Šruzberija pošalje tim omladinaca.



Ni sam Nemac neće prisustvovati duelu, Kričli će voditi duel na "Enfildu", koji uz odluku FA neće imati prenos na većini televizija.



"Jirgen Klop je Jirgen Klop. On radi šta hoće. On radi ono što njegovi čelnici žele ili mu dozvoljavaju da rade. On radi šta mu pravila dozvoljavaju ili ne dozvoljavaju da radi. On radi šta hoće", izjavio je Murinjo na pres-konferenciji pred sutrašnju utakmicu.



Klop se pravda da je svojim momcima obećao zimski odmor, ali nema sumnje da će se i posle večerašnje utakmice nastaviti "tihi rat" između FA i Liverpula. Sa druge strane Totenhem svoju utakmicu igra sutra, dočekuju Sautempton od 20:45.