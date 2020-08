Posebna lekcija - "Dobri momci ne pobeđuju!"

Totenhem je po mnogima imao sezonu ispod očekivanja.



Posle selidbe na novi stadion očekivali su se bolji rezultati, ali su oni ove godine izostali. Videli smo smenu Poketina, "pevce" je preuzeo Žoze Murinjo a onda je usledila i pandemija korona virusa.



Sezonu su obeležile i mnogobrojne povrede, Hari Kejn je tokom dužeg perioda bio van tima. Uostalom sve ćemo videti 31. avgusta kada Amazon izbaci seriju epizoda o "pevcima" - "All or Nothing".



U finalnom trejleru vidimo važnu poruku Murinja svom timu - "Imamo tim dobrih momaka, ali dobri momci nikada ne pobeđuju!".



Sledi nam druga Murinjova sezona, tada je Posebni i najbolji.