Portugalski velikan "propade" zbog Lige šampiona!

Fudbalski klub Porto igra sezonu za zaborav, najpre su ispali u kvalifikacijama za Ligu šampiona od Krasnodara, koji se kasnije nije ni domogao grupne faze, da bi u toku sedmice na izmaku završili i učešće u Ligi Evrope, u 1/16 finala su ispali od Bajer Leverkuzena.



U Primeiri su stvari nešto bolje, ali samo zato što je i Benfika imala svojih problema, ekipa Serđa Konseisaa je druga na tabeli sa bodom manje od velikog rivala iz Lisabona.



Ipak, ono što je najviše pogodilo klub, to je činjenica da nisu igrali grupnu fazu Lige šampiona i to je napravilo veliki finansijski problem za ekipu sa "Dragaa".



Kako portugalski mediji prenose, od učešća u evropskim takmičenjima prihovodano je oko devet miliona evra, pa su tako "Zmajevi" izgubili preko 50 miliona evra, zbog činjenice da nisu igrali elitno takmičenje.



Ipak, odlučili su da taj minus neće nadoknađivati prodajama, pa su u januaru zadržali najbolje, kako ne bi oslabili tim u borbi za titulu u Portugaliji.



Porto važi za finansijski stabilan klub, koji gotovo u svakom prelaznom roku pozitivno posluje, bili su redovan učesnik grupne faze Lige šampiona sve do ove sezone, te je jasno da ih ovo neće previše poremetiti, ali je činjenica da će želeti što pre da zaborave tekuću sezonu.