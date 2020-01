Ponuda za Gvardiolu, ne prihvataju "ne" kao odgovor!

Pep Gvardiola uporno ponavlja, neće napustiti Siti i pored sezone koja nema dobre obrise, mada je glavni cilj Liga šampiona. Ali, od odlaska iz Barse, on sa Bajernom i Sitijem nije nikada stigao ni do finala.



"Nema veze, čak i ako ne uradimo ništa ove sezone, ostaću do kraja ugovora", kaže Pep.



On je odbio da razgovara o novoj obavezi do 2024. osvojio je sedam trofeja od dolaska u PL, ali će po svemu sudeći krunu morati da preda Liverpulu. U ovom trenutku Siti je van forme, ni juče nisu pobedili, odbrana titule je nemoguća misija.



"Nije to jedna ili dve utakmice, radi se o projektu u koji verujem", kaže Pep.



Međutim, engleski mediji su našli i drugu stranu priče. Siti bi mogao da raskine ugovor sa Gvardiolom na kraju sezone, ako on odbije da ga produži i da pruži šansu Poketinu. Bio bi to sporazumni raskid, pa bi Pep posle četiri godine otišao.



Da li bi odmah prihvatio novi posao, ili ponovo uzeo godinu odmora?



Teško je reći, ali ono što se zna je da ga čeka blanko ugovor u Pari Sen Žermenu. Tuhel odlazi na kraju sezone, vlasnici iz Katara su Gvardioli spremni da ponude oko 25 miliona evra po sezoni, što je daleko najveća suma u istoriji fudbala kada su treneri u pitanju.



Ali, novac nije presudan, zadržali bi i Nejmara i Mbapea, dali Kataloncu odrešene ruke da formira novi tim i napravi novi projekat. Uz to bi išao i paket novca vezan za promociju Mundijala u Kataru.



Kažu da porodica Al-Tani neće prihvatiti "ne" kao odgovor, ako Gvardiola ode iz Sitija. Ali, ponavljamo, on je čvrsto rešen da ostane još jednu sezonu...