Ponosni Srbin Radomir Antić - najveća greška u istoriji Real Madrida!

Radomir Antić je na klupu Real Madrida seo krajem marta 1990. godine, kao treći trener u toj sezoni, posle Džona Tošaka i legendarnog Alfreda Di Stefana.



U tom trenutku, Real je ispao u četvrfinalu Kupa šampiona od moskovskog Spartaka, dok je u La Ligi vezao tri poraza i bio tek sedmi na tabeli. Real je odlučio da otpusti Di Stefana i dovede Antića, koji je debitovao 24. marta protiv Ovijeda, remijem rezultatom 1:1, iako su Madriđani imali igrača više od 68. minuta. Stvari su se dodatno pogoršale u narednom kolu, u kom je na svom stadionu Real izgubio od Real Burgosa - 0:1, da bi potom usledio i drugi vezani poraz, od Aragonesovog Espanjola (3:1) i tako je Antićev tim pao na 10. poziciju!



Ipak, onda je krenuo pravi lom! Real je vezao pet pobeda, u "El Klasiku", Antić je nadigrao Krojfov "Drim tim", pobedivši sa 1:0. Nakon očajnog starta, Antićev Real je imao skor 8-1-0 i sezonu završio na trećem mestu, plasiravši se u Kup UEFA! Tako je uprava odlučila da ga ostavi na klupi, a Antić je imao priliku da odradi pripreme, dovede koga želi i to je učinio...



Tog leta, Antić je doveo Roberta Prosinečkog iz Crvene zvezde, i tada nepoznatog, golobradog Luisa Enrikea iz Sporting Hihona. "Stvorio" je Georgija Hadžija, a Fernanda Jera je prekomandovao u vezni red, a ovaj je kao defanzivac postigao 21 gol i bio drugi strelac prvenstva!









Real je sezonu otvorio furiozno sa pet vezanih pobeda, ali je taj niz prekinut remijem u "El Klasiku" - 1:1.



Remi sa Barsom nije poremetio Real, koji je vezao još veći niz pobeda - čak sedam i bio lider ispred Katalonaca sa skorom 12-1-0!



I onda, desilo se nešto neverovatno, Real je vezao tri meča bez pobede u ligi, i predsednik Ramon Mendoza zapretio je Antiću otkazom! Ipak, iza svega je stajao tadašnji sportski direktor, Leo Benhaker.



Pod pritiskom, Antić je pobedio Osasunu, pa zabeležio drugi poraz u sezoni od Valensije, a iako je 26. januara pobedio Tenerife, klub je odlučio da mu uruči otkaz, pod izgovorom - "Real Madrid ne igra dovoljno atraktivno!". To nam je i lično ispričao Antić, 20 godina kasnije.



"Pazite, u tom trenutku, mi imamo skor od 14 pobeda, tri remija i dva poraza, i bežimo Barseloni sedam bodova, a tada je pobeda nosila dva boda! I pozovu me na sastanak, predsednik Mendoza, direktor Benhaker i kažu 'rezultati su tu, ali nije i igra. Real mora da igra atraktivniji fudbal i da stalno napada'. Ja sam u tom trenutku znao čime raspolažem i da ne mogu da igram fudbal koji je igrao Krojf sa Barsom, jednostavno, drugačije profile igrača i moram da se prilagodim. Biti ispred najjače Barselone u istoriji do tog trenutka bio je pravi podvig. Uz to, ja nisam nijednom izgubio od Johana Krojfa. I dobio sam otkaz.







Otišao sam ponosan iz Madrida, a kasnije su shvatili i sami kakvu su grešku napravili. Posle nekoliko meseci, zove me Mendoza na novi sastanak i prizna da je napravio najveću grešku što me je oterao. Ponudi mi mesto direktora fudbala, jer poznajem jezike, znam mnogo, ali sam ponosno odbio. Sećam se da mi je rekao 'moju ponudu niko nikada nije odbio, a ja sam odgovorio 'verujem, ali to znači da nikada nisi sedeo sa Srbinom'", rekao je našem novinaru Radomir Antić maja 2012. godine.



Real je do kraja sezone, uspeo da prokocka prednost, u poslednjem kolu izgubio je titulu porazom u gostima od Tenerifa, a Barsa je preskočila i osvojila novi šampionat!







Antić je doveo i tim do četvrtfinala Kupa UEFA, a Benhaker je u polufinalu kasnije ispao od Torina, baš kao i u finalu Kupa kralja od Atletiko Madrida.





Da, ovo je možda i najveća greška u istoriji Real Madrida...