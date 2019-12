(POLUVREME) - Real konkretniji, bez golova na "Nou Kampu"!

U devetom minutu smo videli lepu kombinaciju Iska i Benzema, Španac petom upošljava Francuza koji šutira pravo u Ter Štegena. Ubrzo na drugoj strani Alba prolazi po levoj strani, igrač Barselone apeluje na igranje rukom Karvahala, ali Hernandez i uz pomoć VAR konsultaciju nastavlja igru.



Kazemiro se pokazao kao prava napast za odbranu Barselone, Brazilac je prvo glavom šutirao da bi Pike sa same linije izbacio loptu a zatim se par minuta oprobao i udarcem sa daljine.



Barsa preti u tridesetom minutu, Kurtoa izbacuje Albin centaršut, lopta dolazi do Mesija, ali je udarac Argentinac blokiran od strane Ramosa. Real deluje konkretniji, Valverde je takođe oprobao šut, ali lopta ide kraj desne stative.



Uspeli su domaćini da dođu do daha i napada, Mesi pronalazi Albu, dobro poznata kombinacija, ali šut beka ide pored gola. Na drugoj strani neumorni Valverde pokušava još jednom iz odbitka, ali Ter Štegen je bio na mestu.







Na poluvreme se otišlo rezultatom 0:0, u nastavku očekujemo golove.