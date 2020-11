(POLUVREME) - Pršti na "Gudisonu", Bruno čuva Solskjera!

Junajted je bolje otvorio meč, videli smo nekoliko pokušaja Bruna Fernandeša i Markusa Rašforda. Ipak najbolju priliku imao je Marsijal, šut Francuza završava tik pored stative.Na drugoj strani ispucavanje Pikforda, Kalvert-Luin bolji od Lindelofa u skoku, lopta dolazi do Bernarda - Brazilac kroz noge Van-Bisake šalje loptu u gol, igrao se 19. minut. Mančester nastavlja sa svojom igrom od početka, što rezultuje izjednačenjem posle svega šest minuta. Fernandeš koristi odličnu asistenciju Šoa, Portugalac glavom za 1:1 u 25. minutu. Luka Dinj je zapretio u 27. minutu, šut Francuza završava na samom okviru gola.Junajted nastavlja sa napadima i stižu do preokreta već u 32. minutu, Bruno ubacuje nezgodnu loptu - čini se da Rašford nije dirao loptu, Portugalac dolazi do drugog gola 2:1.