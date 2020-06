Polemika, šta je Inter dobio sa Konteom? Trener nezadovoljan, gde je kamen spoticanja?

U Interu su nezadovoljni ispadanjem iz kupa jer kako kažu bili su mnogo bolji rival, ali je Napoli imao sreće. Bilo kako bilo, ostali su bez šansi za trofej, videćemo mogu li da naprave nešto u LE u avgustu, a titula je čini se utopija.



Mediji se sada pitaju u čemu je tačno Inter napredovao u odnosu na Spaletija jer Konte ima bolji tim, plus prošle sezone je Ikardi napravio velike probleme i tim je bio podeljen. Te kritike Konte odbacuje uz tvrdnje da se trofeji ne osvajaju od danas do sutra, ali kritičari insistiraju da je sa mnogo jačim timom nego prošlogodišnjim daleko od trofeja.



E sada, Konte će verovatno ovo iskoristiti kao argument za ono što je pričao tokom čitave sezone, da su mu potrebni igrači pobednici. Naime, on veruje da umesto mladih fudbalera Inter treba da dovede pojačanja koja znaju kako se osvajaju trofeji.



Tako recimo pre hoće Vidala nego Tonalija, iako Marota ima drugačije mišljenje, a hoće da zadrži i Aleksisa Sančeza za koga veruje da može da ga vrati u život. Problem je plata, odnosno kako ubediti Junajted da pod istim uslovima produži pozajmicu.



Tu se nalazi koren problema, jer Konte hoće recimo Markosa Alonsa sa kojim je radio u Čelsiju i osvojio trofej, ali kineski vlasnici ne žele da plaćaju velike sume za tridesetogodišnjake.











U svakom slučaju, do sada je Konte doveo Eriksena, koga, kako se govori nije ni hteo, stigao je Godin koji makar zna kako se pobeđuje, ali se nije uklopio, došli su Lukaku, Jong, Barela, Sensi, Sančez, Mozes, dakle mešavina iskusnih i mlađih, međutim ponovo nema rezultata.



Zbog svega toga situacija je napeta za četiri godine porodica Žang je mnogo uložila, a trofeja nema na vidiku...