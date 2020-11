Stadion u Napulju "San Paolo" bi mogao da promeni ime.



Postoji veliki broj zahteva i to od poznatih ljudi da se ime promeni u "El Pibe de Oro" u čast Dijega Armanda Maradone.



To je jedan od načina na koji će "El Pibe" uvek biti prisutan na stadionu na kom je ostavio ogroman uticaj.



Maradona je tokom svoje karijere igrao od 1984. do 1991. godine.